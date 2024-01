Il Milan consolida il terzo posto | battuto l' Empoli 3-0

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilvince in trasferta sul campo dell’e bagna con un successo la prima gara in campionato del 2024 . Al Castellani finisce 3-0 grazie alla rete di Loftus-Cheek e al calcio di rigore di Giroud nel primo tempo, oltre al gol nel finale di Traore che trova anche il primo sigillo in Serie A dopo quello in Coppa Italia di qualche giorno fa: la squadra di Pioli, alla terza vittoria nelle ultime...

AGI - Il Milan vince in trasferta sul campo del l'Empoli e bagna con un successo la prima gara in campionato del 2024. Al Castellani finisce 3-0 ... (agi)

La formazione allenata da Pioli sale a 39 punti eil terzo posto. L'Empoli rimane a 13 punti, nella zona bassissima della classifica. Ilparte con il piede sull'acceleratore e ...Ilvince in trasferta sul campo dell'Empoli e bagna con un successo la prima gara in campionato ... la squadra di Pioli, alla terza vittoria nelle ultime quattro di campionato,il terzo ...Il Milan chiude il girone d’andata con una vittoria per 3 a 0 a Empoli che consolida il terzo posto in classifica e il morale. Il Diavolo parte bene e trova il vantaggio all’11esimo… Leggi ...Il Milan ha iniziato il campionato del 2024 con una vittoria convincente in trasferta contro l'Empoli. La squadra di Stefano Pioli ha ottenuto una vittoria per 3-0 al Castellani, consolidando il suo ...