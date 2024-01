Il Milan batte l' Empoli 3-0 e consolida il terzo posto 

(Di domenica 7 gennaio 2024) AGI - Ilvince in trasferta sul campo dell'e bagna con un successo la prima gara in campionato del 2024. Al Castellani finisce 3-0 grazie alla rete di Loftus-Cheek e al calcio di rigore di Giroud nel primo tempo, oltre al gol nel finale di Traore che trova anche il primo sigillo in Serie A dopo quello in Coppa Italia di qualche giorno fa: la squadra di Pioli, alla terza vittoria nelle ultime quattro di campionato,ilposto solitario salendo a 39 punti e allungando a +6 sulla Fiorentina, mentre gli azzurri di Andreazzoli, costretti al 12 ko, restano in penultima posizione a quota 13. Trascorrono poco più di dieci minuti dal fischio d'inizio e i rossoneri passano subito avanti grazie alla zampata di Loftus-Cheek, che indirizza un piattone destro all'angolino su assist di Leao dove Caprile ...

