Il Lilla lo spinge alla Juve | Djaló chiama Weah

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tiago, questa volta, non avrà il compito di togliere la pa nessuno, piuttosto gli toccherà gestirla e poi lanciarla al club che dovrà fare gol. L' Inter ha un accordo per giugno a zero , è ...

Tiago Djaló , questa volta, non avrà il compito di togliere la palla a nessuno, piuttosto gli toccherà gestirla e poi lanciarla al club che dovrà fare gol. L' Inter ha un accordo per giugno a zero , è ...L'Inter di Simone Inzaghi sta cercando di chiudere le trattative con il Bruges per il centrocampista canadese Tajon Buchanan, mentre la Juventusper il difensore delTiago Dialò. ...Tiago Djaló, questa volta, non avrà il compito di togliere la palla a nessuno, piuttosto gli toccherà gestirla e poi lanciarla al club che dovrà fare gol. L' Inter ha un accordo per giugno a zero, è s ...Il blitz di Giuntoli potrebbe diventare un delitto perfetto all'inizio della settimana che comincerà domani, l'alba di un girone di ritorno che la Juventus ha voglia di vivere con un difensore in più ...