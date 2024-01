Il clamoroso annuncio di Vasco Rossi | una moneta da 5 euro per Albachiara

(Di domenica 7 gennaio 2024) ROMA - " Sulla Gazzetta Ufficiale la notizia che nel 2024 verrà coniata unain argento rodiato "nuova di Zecca" in omaggio a". Così sul proprio profilo Instagram,...

Quasi sempre per cose banali e ordinarie, e non è un caso: da un po' di mesi il ministro dell'Interno ha un nuovo social media manager (ilpost)

Nell’ultima puntata del programma televisivo Rai “ Domenica In” andata in onda il 10 dicembre 2023, il leggendario cantautore italiano Adriano ... (thesocialpost)

In casa Salernitana è notte fonda. Il presidente granata, Danilo Iervolino, si prepara alla rivoluzione in vista di gennaio . La Salernitana del ... (rompipallone)

Dalla fine del rapporto con Urbano Cairo agli impegni in Rai, Massimo Giletti , in una intervista al settimanale Gente, parla dei suoi ultimi mesi a ... (liberoquotidiano)

ROMA - " Sulla Gazzetta Ufficiale la notizia che nel 2024 verrà coniata una moneta in argento rodiato "nuova di Zecca" in omaggio a Albachiara ". Così sul proprio profilo Instagram, Vasco Rossi ...Leggi anche - Inter, l'di Lautaro Martinez dopo la vittoria col Verona Inter - Verona, ... con tutti i problemi che abbiamo c'è stato questo intervento mancato,, penso che sia troppo ...Così sul proprio profilo Instagram, Vasco Rossi annuncia l'arrivo della moneta da 5 euro che inneggia allo storico brano datato 1979 ed estratto dall'album 'Non siamo mica gli americani!'.Il post social del rocker emiliano spiazza tutti: "Verrà coniata dalla Gazzetta Ufficiale e sarà 'nuova di zecca'" ...