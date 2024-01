Il caso Vinted e i dati degli utenti inseriti “a tuo rischio e pericolo”

(Di domenica 7 gennaio 2024)è la piattaforma di “Second hand” più utilizzata in Italia. Nelle scorse settimane, ha aggiornato la sua privacy policy, invitando tutti gli iscritti ad accettare i “termini e condizioni”. Peccato che proprio all’interno di questa sezione sia stata inserita una frase che, per usare un eufemismo, potremmo definire “controversa”: «Ti invitiamo a considerare qualipersonali o altre informazioni ci fornirai, poiché lo fai a tuo». E come direbbe il personaggio di Mimmo, interpreto da Carlo Verdone nell’iconico film Bianco, rosso e Verdone: “In che senso?”. Perché questa frase è contraddittoria anche rispetto al testo integrale della privacy policy della piattaforma. In quest’ultima sezione, infatti, si fa spesso riferimento al GDPR.e la strana concezione dei ...

... ultimo al traguardo, il 2021 quandoha conquistato la home dei nostri smartphone . Segno ... Ma, se tutti potevamo aspettarci, in questo, il successo trattandosi di accessori di qualità e di ...I 37,4 milioni di visitatori su, marketplace lituano per vendere e comprare oggetti usati, ... Articoli più letti Dopo ilBalocco, Chiara Ferragni ha iniziato a perdere follower di Daniele ...Accedendo alla sezione "Termini e condizioni", la piattaforma dà la responsabilità agli iscritti sui dati inseriti (ma obbligatori per poter mettere annunci o acquistare qualcosa) ...«Lo fai a tuo rischio e pericolo» è l'esatta sintesi di come non si deve parlare di protezione dei dati personali online in Europa ...