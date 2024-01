Il 2024 è l’anno del Drago Ecco cosa significa

Leggi su panorama

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilsecondo l’astrologia cinese èdel, ossia sarà sotto il segno del “verde di legno” (a differenza del prossimo anno delnel 2036 che sarà sotto il “di fuoco”) e partirà dal 9 febbraioper terminare il 25 gennaio 2025. Ilin oriente è un simbolo estremamente positivo perché, tra i tantiti che lo riguardano, rappresenta la prosperità e il risveglio, ma soprattutto simboleggia la libertà. Quest’anno dunque avremo tantissime occasioni per attrarre abbondanza e per concentrarci su noi stessi con lo scopo di prenderci le nostre responsabilità e fare così spazio a nuove prospettive future su cui poter lavorare per evolvere. Ildi Legno è associato alla Terra ...