I segni zodiacali che baciano meglio | vale la pena sperimentare | parola di astrologi

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 7 gennaio 2024) E se dicessimo che esistono alcuniche sanno “baciare da dio”? Sembra che sia proprio così, e lo rivelano gli esperti. Tutti sogniamo di ricevere il bacio più bello e coinvolgente, proprio come quelli dei film. Nella realtà, dopo aver intrapreso una relazione con qualcuno, potremmo rimanere delusi. Secondo glidipende anche dal segno zodiacale. Alcunisanno regalare baci da film – Informazioneoggi.itC’è chi infatti, per timidezza o insicurezza, non riesce a lasciarsi andare e chi, per troppo impeto, opprime le labbra del partner come se volesse annientarle. Con un po’ di pratica sicuramente tutti possono esprimere alil sentimento, anche tramite i baci, ma secondo gli esperti alcuninascono già con grandi ...