I Rolex e i 50 mila euro sottratti | a processo l' uomo che ha truffato Ilicic

(Di domenica 7 gennaio 2024) L'ex calciatore dell'Atalanta inviò in anticipo la cifra pattuita per comprare un orologio d'oro e uno d'argento

Venivano "in trasferta" a Milano per eseguire il numero più elevato possibile di rapine di orologi di lusso. Il modus operandi era sempre lo ... (today)

... gioielli e orologi del valore complessivo di circa 500euro. Il proprietario di casa, che ha ... Nelle borse rubate le ragazzine avevano nascosto i gioielli e gli orologi, tra cui, Patek ...... gli furono requisiti, appena atterrato a Napoli per giocare una partita di beneficenza, due... (uno lo comprò Miccoli per 25euro). Negli anni successivi i legali di Maradona invocarono l'...Quest'ultimo si sarebbe fatto versare in anticipo dall'allora calciatore dell'Atalanta la ragguardevole cifra di 50mila euro per l'acquisto di due Rolex, uno d'argento e uno d'oro, nessuno dei quali, ...Si tratta di un quarantenne italo-argentino di Venezia, citato a giudizio. Il processo si terrà a partire dal luglio del 2025 ...