I pronostici di domenica 7 gennaio | Serie A | FA Cup e non solo

Leggi su ilveggente

(Di domenica 7 gennaio 2024) Idi: ci sono cinque partite diA, la FA Cup, la Coppa di Francia, la Coppa del Re e altri tornei in giro per il mondo. L’ultima giornata del girone di andata diA si chiude questacon le ultime cinque partite in programma. Si parte alle 12:30 con il Milan favorito sul campo dell’Empoli che sta pagando a caro prezzo le cessioni della scorsa estate, su tutte quelle di Vicario e Parisi non degnamente sostituiti. Mourinho e Gasperini (LaPresse) – IlVeggente.itAlle 15:00 promette gol la sfida tra Torino e Napoli, sulla carta equilibrata come quella tra Udinese e Lazio. Alle 18:00 la Juventus proverà a concedere il bis alla Salernitana dopo la goleada di Coppa Italia, chiude il big match tra Roma e Atalanta: viste le numerose assenze nella ...