I programmi in tv oggi | 7 gennaio 2024 | film e intrattenimento

(Di domenica 7 gennaio 2024) Su Rai Uno La luce nella masseria, su Canale 5 torna Terra amara. Guida aiTv della serata del 7Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 7? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.15 La luce nella masseria. Matera, 1963. Pinuccio ha undici anni e con i suoi occhi guarda la sua famiglia e il suo mondo semplice e rurale cambiare in fretta con l’arrivo di nuove tecnologie come la ...

Una campagna tutta fatta in casa, quasi trasandata, chefarebbe impazzire i professionisti del consenso, con idelle giornate pianificati a gomma e matita su un tabellone bianco. "La ...come un tempo, la conduzione familiare profondamente radicata nel territorio che, forte di ...di sostenibilità per le materie prime utilizzate, relazione solidali con gli agricoltori ...Il Fratello sta per cambiare di nuovo programmazione. Questa volta si tratta però di un cambio di messa in onda non inatteso nè improvviso, anzi. La prossima puntata… Leggi ...L'ex gieffino Daniele Dal Moro era stato annunciato come conduttore di una serata contro la violenza sulle donne al teatro di Fumane, in provincia di Verona. L'evento, in programma ...