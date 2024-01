I miracoli di Carnesecchi regalano un punto all’Atalanta | a Roma è 1-1

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 gennaio 2024) Unprezioso, di sudore, di sofferenza e di determinazione, per chiudere il girone d’andata a quota 30. L’Atalanta inizia il proprio campionato versione 2024 uscendo dall’Olimpico conquistato un 1-1 al termine di una battaglia calcistica durata oltre un centinaio di minuti, recupero compreso. E nella quale a brillare è soprattutto Marco, autore di una serie di parate decisive per evitare il peggio. Dal primo al novantesimo, il timbro del numero 29 sul risultato è indelebile. Dei primi sette minuti se ne giocano forse un paio, tempo comunque sufficiente perché il riminese – ormai considerabile numero uno della Dea in campionato – esca su Lukaku sventando il possibile vantaggio. Così, quando scatta l’ottavo, Miranchuk e Koopmeiners gelano i sessantamila giallorossi e fanno esplodere i 117 presenti nel settore ospiti. Si stappa anche la ...