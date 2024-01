I furbi della beneficenza | cosa sfugge a Selvaggia Lucarelli

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dopo aver appreso dell’ultima campagna stampa di, la quale ha preso di mira la raccolta fondi per uno sfortunato ragazzo a cui uno squalo ha divorato una gamba, vorrei permettermi di esprimere in breve alcune considerazioni di massima. In primis, come disse molti anni addietro Pietro Nenni, “gareggiando a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura.” Ciò significa che prima o poi, continuando a sparare nel mucchio per una evidente, quanto spasmodica ricerca di visibilità, la nostra Torquemada in gonnella rischia di imbattersi in qualche suo clone mediatico in grado di svelarne eventuali scheletri nell’armadio, visto che – come si deduce dal Vangelo secondo Giovanni – nessun essere umano sarà mai in grado di scagliare le prima pietra. Ora, nella questione in oggetto, è probabile che la, tra le ...