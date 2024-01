I blitz contro i russi e i sabotaggi | cos' è il gruppo Atesh e cosa vuole

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilera salito alla ribalta lo scorso maggio in occasione dell'attentato allo scrittore Zakhar Prilepin: in queste ore è tornato alla ribalta per le importanti rivelazioni concesse alla BBC

In passato, inoltre, aveva pianificato alcuni attacchi terroristiciIsraele. Lo Stato ...israeliano a Beirut: ucciso il numero due di Hamas... ovviamente anche lì interveniamo regolarmente, e proprio ieri c'è stato l'ultimo ''. ... ma diventa poi molto difficile combatterela maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano ...Il gruppo Atesh era salito alla ribalta lo scorso maggio in occasione dell'attentato allo scrittore Zakhar Prilepin: in queste ore è tornato alla ribalta per le importanti rivelazioni concesse alla BB ...Il centrale nerazzurro sondato da osservatori di Premier League nel corso dell'incontro con il Lecce, ci saranno tentativi già dalla prossima estate per il suo cartellino ...