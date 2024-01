Hockey pista | domenica senza sorprese nella Serie A1 2024 Avanzano Forte e Trissino | vittoria di cuore per Sarzana

(Di domenica 7 gennaio 2024) Prosegue lo scontro a distanza tradei Marmi enel Campionato diA1 2023-disudedicata ai posticipi infatti la prima e la seconda della classe hanno vinto i rispettivi incontri, staccandosi ancora di più dal resto del lotto. La compagine toscana capolista si è resa artefice di una partita a senso unico contro Breganze, chiusa con il risultato monstre di 16-0. Tutto facile anche perche, tra le mura amiche, si è imposta per 5-0 su Giovinazzo. Decisamente più combattuta la disputa tra Montebello e, terminata con il successo degli ospiti per 3-4, risultato maturato grazie al rigore decisivo trasformato da Lombardi all’8:32 del secondo tempo. Una ...

Un momento di pausa ideale per guardare avanti e sistemare il calendario del 2024. L’ Hockey pista Italia no si è formalmente fermato, ma la volontà è ... (oasport)

... ICE FORME DEL FREDDO, spettacoli, giochi per bambini, laboratori e concerti rendono la manifestazione ricca di intrattenimento per tutte le età Tanto sport poi da vivere in. Grazie all'...A2 - Nel Girone B della serie A/2 disu: le tre favorite in tre scontri casalinghi non sbagliano la prima, mentre per il Castiglione è stata indigesta la fluidità del gioco della Farmaè Pumas Viareggio che conquista tre ...I rossoneri iniziano alla grande il girone di ritorno del campionato di serie A1 espugnando la pista del Montebello ...FOLLONICA - Sulla difficile pista di Lodi, il Consorzio Maremmano Cave Follonica conquista un punto nella prima partita del girone di ritorno. Ritmi alti ...