“Ho molti amici gay” | lo sfondone di Garibaldi al GF | Stefano Miele interviene – VIDEO

'Hogay', lo sfondone di Garibaldi al GF: Stefano Miele interviene Parlando degli omosessuali, già qualche giorno fa Garibaldi aveva - giustamente - fatto infiammare il popolo del web: '...... eviteranno di svolgerli o si faranno aiutare da genitori o, in calcio d'angolo, il giorno ... "I bambini fin da piccoli hannoimpegni e obblighi sia scolastici che extra " aggiunge. E per ...Durante una conversazione con Stefano, il calabrese del Grande Fratello ha affermato di avere molti amici omosessuali, suscitando l’irritazione di Miele. “Non si dovrebbe dire ‘ho molti amici gay come ...La puntata di Amici in onda oggi, 7 gennaio, è ricca di momenti divertenti ed emozionanti, ma anche di liti tra i prof e non solo. Secondo le ultime anticipazioni apparse su X dopo ...