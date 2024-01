Highlights Pesaro-Sassari 69-79 | Serie A1 2023 24 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilcon glidi Carpegna Prosciutto Pesato-Banco di Sardegna69-79, sfida valida per la quindicesima giornata diA. Partita dalle mille emozioni, conche parte forte nel primo quarto e arriva alla doppia cifra di vantaggio. Gli ospiti reagiscono, mentre la Carpegna esce totalmente dal campo.rimonta e scappa via fino al +30 di fine terzo quarto. A questo punto però la squadra di Bucchi alza il piede dall’acceleratore e permette ai padroni di casa di rientrare fino al -4 a 2? dalla fine. Nel finale però si risveglia il Banco e riesce a portare a casa il successo. MVP Tyree con 26 punti, con anche Charalampopoulos, Gombauld e Jefferson in doppia cifra a quota 12 per. Non bastano i 19 di Visconti e gli 11 di Cinciarini ...