Highlights e gol Udinese-Lazio 1-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 7 gennaio 2024) Glie le azioni salienti di, match della diciannovesima giornata diA. I biancocelesti vanno in vantaggio al 12? con Pellegrini, i friulani rimontano al 59? con Walace ma al 76? Vecino firma il successo entrando dalla panchina. Successo prezioso per lache si affaccia con prepotenza nei piani alti della classifica. SportFace.

Il video dei gol e degli Highlights di Sassuolo-Fiorentina , match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Al ... (sportface)

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha vinto per 6-2 contro la Lazio (vedi pagelle) conquistando così tre punti nel match valido per la sedicesima ... (inter-news)

Il video dei gol e degli Highlights di Empoli-Milan , match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio ... (sportface)

Il video dei gol e degli Highlights di Torino-Napoli , match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo ... (sportface)

A breve glidel match. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato su Milan PROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...Empoli - Milan:, tabellino e classificaEmpoli più vivo e pericoloso nella ripresa: la squadra di Aurelio Andreazzoli va più volte vicina al, prima con Baldanzi e Cambiaghi con delle ...Highlights e Gol Empoli Milan: le immagini del match, vinto 3-0 dai rossoneri grazie alle reti di Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traoré – VIDEO Il Milan interrompe un digiuno di vittorie in trasferta ...Il Milan sbanca 3-0 il Castellani e consolida il piazzamento Champions. Sblocca il punteggio Loftus-Cheek con un piazzato destro, poi dagli 11 metri Giroud sigla il bis e mette in cassaforte il risult ...