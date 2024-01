Highlights e gol Salernitana-Juventus 1-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la diciannovesima giornata di. All’Arechi primo tempo sottotono dei bianconeri, che subiscono gol per una disattenzione con Maggiore perfetto nel calciare dal limite e firmare il vantaggio campano. Nella ripresa i bianconeri sfruttano la superiorità numerica per via del rosso ingenuo allo stesso Maggiore e vincono ribaltandola con Iling Jr e Vlahovic in pieno recupero. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

