Highlights e gol Manchester City-Huddersfield 5-0 | FA Cup 2023 24 VIDEO

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilcon glidi5-0, sfida valida per il terzo turno di FA Cup. Tutto facile per i Citizens, che sbloccano la sfida dopo 33 minuti con il gol di Foden. Passano 4? e Julian Alvarez fa 2-0. Nella ripresa l’autogol di Jackson, il secondo gol di Foden e la rete finale di Doku fissano il risultato sul definitivo 5-0. Gli uomini di Guardiola accedono così in scioltezza al turno successivo. SportFace.

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha vinto per 6-2 contro la Lazio (vedi pagelle) conquistando così tre punti nel match valido per la sedicesima ... (inter-news)

Glie le azioni salienti di Udinese - Lazio, match della diciannovesima giornata di Serie A. I biancocelesti vanno in vantaggio al 12 con Pellegrini, i friulani rimontano al 59 con Walace ma al ...Il video deie deglidi Torino - Napoli, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico Grande Torino buona partenza dei ragazzi di Ivan ...Non svolta a Torino la squadra di Mazzarri, priva di tanti big e battuta 3-0 dai granata ora a -1 in classifica. In avvio ci provano Zapata e Vlasic, pericoloso Raspadori fermato da Milinkovic-Savic.Torino - Napoli highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la diciannovesima giornata di Serie A.