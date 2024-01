Highlights e gol Empoli-Milan 0-3 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. Allo stadio Castellani ottima partenza dei rossoneri che sbloccano il risultato dopo dieci minuti di gioco: Leao scappa via sulla fascia sinistra, mette la palla al centro e Loftus Cheek sigla il gol dello 0-1. L’ci prova timidamente, ma compie una ingenuità con Maleh che prende la palla di mano dentro l’area di rigore: è calcio di rigore. Dagli undici metri Giroud non sbaglia e fa 0-2. Nella ripresa ilha possibilità di fare 0-3, dal 60? poi l’attacca a ripetizione e spreca almeno tre palle gol molto importanti, ma la porta di Maignan rimane inviolata e all’88’, ...

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha vinto per 6-2 contro la Lazio (vedi pagelle) conquistando così tre punti nel match valido per la sedicesima ... (inter-news)

... il Frosinone ha perso 3 - 2 in casa contro il Monza, 1 - 1 tra Lecce e Cagliari, Sassuolo - Fiorentina 1 - 0 ( TUTTI GLIDI SERIE A ). Il tabellino di Empoli - Milan 0 - 1 (live) 11' ...... su Canale 5, Italia 1 e Mediaset Infinity: si giocheranno le rimanenti quattro partite , commentate a seguire in Coppa Italia Live, con, discussi sotto la conduzione di Monica ...In extremis i nerazzurri superano gli scaligeri e sono campioni d'inverno. Le reti: Martínez al 13', Henry al 74’, Frattesi D. 90' + 3'. Grazie ai tre punti conquistati la squadra di Inzaghi sale a 48 ...Andiamo a vedere gli highlights di Sassuolo-Fiorentina 1-0, gara che ha visto una vittoria di straordinaria importanza per il Sassuolo, che batte la Fiorentina grazie al gol di Pinamonti al 9' del pri ...