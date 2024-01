Highlights e gol Barbastro-Barcellona 2-3 | sedicesimi Copa del Rey 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di2-3, match valido per ladel Rey. I blaugrana superano idi finale, ma soffrono tantissimo contro una formazione di quarta divisione spagnola: Lopez e Rapinha segnano le reti della vittoria, di De Mesa il gol che riapre tutto e fa impazzire comunque di gioia la squadra di casa. Nel finale il rigore di Lewandowski e il rigore di Prat fissano il punteggio definitivo. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

Gli Highlights e le azioni salienti di Arsenal-Liverpool 0-2, match del terzo turno di FA Cup 2023 / 2024 . La prima occasione è per i Gunners con la ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Salernitana-Juventus 1-2, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . All’Arechi primo ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Roma-Juventus 1-2, finale di Supercoppa Italiana 2024 di calcio femminile andata in scena allo stadio ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Roma-Atalanta 1-1, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . All’Olimpico nel primo ... (sportface)

Il video con glie idi Roma - Juventus 1 - 2 , finale di Supercoppa Italiana 2024 di calcio femminile andata in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Grazie al successo per 2 - 1, le bianconere ...... rosso ingenuo ai danni di Maggiore, a quel punto Iling Jr pareggia i conti e poi nel recupero Vlahovic segna ilche completa la rimonta. Di seguito ecco le pagelle della sfida. GLI...Sorrento – Giugliano highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie C. I sorrentini si impongono con il risultato di 2-0 nel derby campano grazie alle reti di De Francesco (rigore) e Ravasio ...Revel - PSG 0-9 highlights e gol: le azioni principali della sfida dei trentaduesimi di finale di Coupe de France 2023/24.