Happy Casa Brindisi-Germani Brescia | LBA | ultime e diretta TV

L’Italia torna in finale dopo venticinque anni e prova a vincerla dopo quarantasette. Sinner, Sonego, Bolelli, Musetti, capitano non giocatore ... (noinotizie)

Alle 17,30 l'inizio della partita al palaPentassuglia. L'Brindisi ultima in classifica del campionato di pallacanestro maschile di serie A con 2 punti ospita la Germani Brescia capolista con 24. Basta questo per dire delle difficoltà dell'impegno ...Oh,Days Nel primo Robinson del 2024, in edicola da domenica 7 gennaio, vi proponiamo un sentimentale ritorno aCunningham . Era il 15 gennaio del 1974, esattamente 50 anni fa, quando negli ...Dopo la pausa natalizia la Ren-Auto di coach Andrea Maghelli torna in campo a Faenza per la prima gara del 2024, penultima della prima fase: dopo il sorprendente stop a domicilio contro Cesena le rosa ...Il Tresana Basket Napoli supera in finale 84-47 l'Happy Casa Brindisi e si aggiudica l'ottava edizione del torneo giovanile organizzato al Palaventura di Lecce.