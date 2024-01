Hamas è impossibile da eliminare del tutto | nuova fase di guerra per Israele

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tre mesi dopo l'inizio del conflitto consta entrando in unadi. È l'analisi pubblicata oggi sul sito della Cnn che ha intervistato una serie di esperti e ha ricordato la ‘promessa' fatta all'inizio delladal premier Benjamin Netanyahu: l'Idf userà tutte le sue forze per distruggere le capacità di. Ora, le Forze di Difesa Israeliane stanno passando a unadella lorocontroa Gaza e ci sono segnali che anche i loro obiettivi stanno cambiando. «La situazione non è molto favorevole alle campagne militari che cercano di sradicare i movimenti politici militari che sono profondamente radicati», ha detto Bilal Y. Saab, membro associato in ...

La pace con Hamas è ' impossibile' . pace e Hamas 'non vanno d`accordo', afferma Mark Regev, ex ambasciatore israeliano nel Regno Unito. 'È impossibile ... (247.libero)

In questo momento l’ipotesi dei due Stati per risolvere il conflitto israelo-palestinese sembra la soluzione meno praticabile e più dannosa, ma ... (linkiesta)

...un pensiero diverso sembra dirci che essa è' 'Emerge - ha proseguito l'arcivescovo - tanta cattiveria dal cuore dell'uomo: come non condannare la strage del 7 ottobre compiuta da...... è successo quello che pochi mesi fa poteva sembrare. Il presidente della un tempo ... In Occidente intanto sembra montare una fitta propaganda antisemita e filo. Che succederàTre mesi dopo l’inizio del conflitto con Hamas, Israele sta entrando in una nuova fase di guerra. È l’analisi pubblicata oggi sul ...Zaher Jabarin guida un impero finanziario che vale 500 milioni di dollari. Gli uffici a Istanbul e i legami con una società quotata in borsa ...