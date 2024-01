Gustav Isaksen e il sorpasso su Felipe Anderson | a Udine il definitivo cambio di gerarchie?

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Maurizio Sarri lo ha sempre definito “un ragazzo sensibile”, proteggendolo dalle critiche, i malumori della piazza e i fischi dello stadio. Forse va letta così la sostituzione diconall’intervallo di Lazio-Frosinone (sullo 0-0) e non a gara in corso. Quel che è certo è che il secondo tempo (3-1 il risultato finale) contro i ciociari ha determinato forse ildinell’attacco biancoceleste. L’esterno danese ha servito un assist per Castellanos e ha realizzato la rete del. Nel mezzo, una serie di giocate di qualità e una vitalità chesembra aver smarrito in un mese in cui il mercato e i discorsi sul futuro lo hanno riguardato più di altri. ...