Guerra ultime notizie Raid Israele su Striscia Gaza | almeno 16 morti Re Giordania a Blinken | «Usa facciano pressione su Israele»

(Di domenica 7 gennaio 2024)16 persone sono morte e altre 50 rimaste ferite ieri sera in nuovi bombardamenti disulladi, secondo i media palestinesi. Altre sei sono rimaste uccise stanotte in unisraeliano in Cis, dove sono rimaste ferite anche 4 guardie di frontiera.oggi ine Qatar. Giallo sul ricovero di Austin: il segretario alla Difesa americano si è assunto la responsabilità di averlo tenuto segreto; nemmeno Biden ne sarebbe stato subito informato. Bangladesh oggi al voto per le elezioni legislative

... che a fronte dell'inflazione crescente scatenata dalla crisi pandemica e aggravata dallain ... Per restare aggiornato sullenotizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche ...Attacchi intensificati nel sud della Striscia Nellesettimane, Israele aveva già ... Netanyahu: "non deve essere fermata" Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in una ...Talenti rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni, Fabio e Damiano D'Innocenzo hanno legato ... spia comunista metà francese e metà vietnamita durante la fine della Guerra del Vietnam, che ...Molti osservato interpretano l’attentato dell’Isis in Iran come un fatto di cronaca e basta: non è facile dedurre un piano da un atto eversivo: coinvolgere ...