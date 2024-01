Guerra ultime notizie Esercito | civile israeliano ucciso in attacco Cisgiordania Raid Israele su Striscia Gaza | almeno 16 morti Blinken in Giordania

(Di domenica 7 gennaio 2024)16 persone sono morte e altre 50 rimaste ferite ieri sera in nuovi bombardamenti disulladi, secondo i media palestinesi. Altre sei sono rimaste uccise stanotte in unin, dove sono rimaste ferite anche 4 guardie di frontiera.oggi ine Qatar. Giallo sul ricovero di Austin: il segretario alla Difesa americano si è assunto la responsabilità di averlo tenuto segreto; nemmeno Biden ne sarebbe stato subito informato. Bangladesh oggi al voto per le elezioni legislative

Attacchi intensificati nel sud della Striscia Nellesettimane, Israele aveva già ... Netanyahu: "non deve essere fermata" Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in una ...Sette droni russi che volavano sulla regione di Dnipropetrovsk sono stati abbattuti dalle forze di difesa ucraine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Secondo quanto riferito su Telegram dal governatore ...Un’occhiata alle guerre degli ultimi anni in altre parti del mondo ... andare oltre le minacce continuamente ripetute e scendere direttamente in guerra insieme con le “sue” milizie a cominciare dagli ...Distrutte 30-40mila armi custodite in scuole, ospedali, case Uccisi i capi della strage di Beeri. Hezbollah attacca. Pioggia di razzi dal Libano (ANSA) ...