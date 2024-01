Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di domenica 7 gennaio 2024)live dellatraoggi, domenica 7 gennaio Mentre continua la missione del segretario di Stato Antony Blinken, che ieri ha incontrato il presidente turco Erdogan, in Medio Oriente, sale la tensione tra Libano e. Ieri, infatti, Hezbollah ha rivendicato un massiccio lancio di razzi contro una base militare israeliana sul monte Meron come risposta “preliminare” all’uccisione a Beirut del numero due diha successivamente risposto con un raid nel Sud del Libano. Continuano, inoltre, i raid israeliani a Gaza, definita dall’Onu come un “luogo di morte inabitabile”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 7 gennaio 2024, sullatrae ...

5.02:nord Striscia, Hamas sconfittoafferma di aver "smantellato" la "struttura militare" di Hamas nel nord della Striscia di Gaza, mentre lacontro il movimento islamista palestinese entra oggi nel quarto mese. "Abbiamo ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, domenica 7 gennaio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Missione del segretario di Stato Usa per scongiurare l'allargamento del conflitto. Bruxelles promuove un'iniziativa araba-europea. Ma Tel Aviv alza il muro. S'intensifica lo scontro fra Hezbollah ed I ...