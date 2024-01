Guerra Israele-Hamas | la Striscia di Gaza sotto assedio | raid su Jenin

Non c’è due senza tre. Tel Aviv sta centrando l’obiettivo prefissato: scatenare una guerra regionale in Medio Oriente. Le Forze sioniste hanno ... (laprimapagina)

...sulle donne sono sempre state considerate "fisiologiche" nei periodi di, durante i quali si sprigionano gli istinti primordiali del genere umano. Tuttavia, ciò che è accaduto inad ...07 gen 09:31: "Uccisi finora 8.000 terroristi" In esattamente tre mesi diha ucciso 'circa 8.000 terroristi' di Hamas: è quanto afferma l'esercito. Nel settore nord della Striscia, all'interno di un'area fittamente popolata da 1,2 milioni di persone, è stata '...La struttura militare nel nord della Striscia ha subito un duro colpo. Ma per Netanyahu il conflitto non si fermerà fino a quando Hamas non sarà ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, domenica 7 gennaio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...