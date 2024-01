Grande successo del progetto “Bi Vi La ” “La birra | e non solo | protagonista del Lazio”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 7 gennaio 2024) Fiumicino – Le avverse condizioni meteorologiche non hanno impedito la numerosa partecipazione sabato 6 gennaio 2024 al Birrificio Agricolo Podere 676 Srls all’evento “Bi.Vi.La.” “La, e nondel” organizzato dalla Fondazione Anna Maria Catalano ha con la sovvenzione dell’Agenzia ARSIAL, nell’ambito delle iniziative di promozione del sistema agroalimentare del. Gli organizzatori, nel corso dell’evento, hanno ripetutamente sottolineato come la Regionee l’Agenzia ARSIAL stiano perseguendo e sostenendo con determinazione la promozione, la diffusione e la conoscenza dell’alta qualità dei prodotti agroalimentari laziali, come testimoniato dai ben 1,75 milioni di Euro stanziati a dicembre 2023 con l’”Avviso pubblico per iniziative di promozione del ...