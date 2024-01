Grande Fratello | Vittorio confida a Fiordaliso di sentire la mancanza di Beatrice

Paradosso al Grande Fratello : gieffini rimproverano il più rispettoso Chi si è collegato in questi giorni su Mediaset Extra ha assistito ad uno spettacolo che ha dell’assurdo, tra gieffini che subito dopo l’uscita di ... (biccy)

Beatrice Luzzi : le foto di lei in un bar dopo il Grande Fratello fanno il giro del web Lo scorso mercoledì Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello in seguito alla morte del padre e in questi giorni si sono tenuti in ... (biccy)

Grande Fratello - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Volete sapere come potrete rivedere l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello? Siete allora nel posto giusto al momento giusto. Nella ... (tutto.tv)

Grande Fratello Anticipazioni - alcuni gieffini convocati in studio. Televoto flash in arrivo? Grande Fratello Anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 8 gennaio in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come di ... ()

Perché stasera il Grande Fratello non è andato in onda? Il motivo Perché stasera, sabato 6 gennaio 2024, il Grande Fratello non va in onda su Canale 5? Il reality condotto da Alfonso Signorini stasera non verrà ... (thesocialpost)