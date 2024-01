Grande Fratello | spoiler 8 gennaio | nessun eliminazione | televoto annullato

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’appuntamento in prima serata con iltorna lunedì 82024. La nuova puntata del papà di tutti i reality show non prevede alcuna, in quanto in seguito all’uscita dalla Casa di Beatrice Luzzi, ilaperto nel corso della precedente puntata è stato. La gieffina ha lasciato in settimana l’abitazione di Cinecittà in seguito alla morte di suo padre. Nel corso del nuovo appuntamento, ci sarà spazio per poter tornare a parlare di sentimenti, tra Monia e Massimiliano il feeling sembra crescere di giorno in giorno., puntata dell’8: non ci sarà alcunaNel corso della puntata del ...