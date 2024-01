“Grande Fratello” | saltata la diretta | la decisione di Mediaset

(Di domenica 7 gennaio 2024) News TV.a scaglioni in questo periodo viste le feste natalizie. Anche ieri, 6 gennaio, giorno della Befana, il reality ha saltato la. Mentre su Rai1 andava in onda l’estrazione della Lotteria Italia, Canale 5 trasmetteva Heidi. Ora che le feste sono finite, tornerà il doppio appuntamento con lo show di Alfonso Signorini o ci aspettano nuove sorprese? Scopriamolo. Leggi anche: “”, la dedica inaspettata della concorrente a Varrese Leggi anche: “”, scatta il bacio tra i due concorrenti: pubblico in delirio Gli appuntamenti con il GF Lunedì 8 gennaio tornerà il serale del, scopriremo se l’uscita di Beatrice Luzzi sarà definitiva o meno e molti inquilini ...

L’appuntamento in prima serata con il Grande Fratello torna lunedì 8 gennaio 2024. La nuova puntata del papà di tutti i reality show non prevede ... (anticipazionitv)

Con la sua esperienza alVIP in qualità di opinionista non aveva lasciato il segno ma con Milly Carlucci, Wanda è riuscita a brillare riuscendo a raccontare al pubblico un'altra parte ...Il "" " sottolinea Coldiretti " è arrivato in campi e masserie, stalle e pascoli, con il controllo a distanza degli animali attraverso telefonini, tablet e pc con rilevazioni sullo ...Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Perla Vatiero si è lasciata andare ad una rivelazione inedita su Mirko Brunetti.Luca Argentero ospite di Mara Venier oggi domenica 7 gennaio 2024. Riparte dopo lo stop per le feste natalizie il talk di Rai 1, Domenica In, in cui i personaggi dello spettacolo si raccontano ...