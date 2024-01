Grande Fratello | guai in arrivo per i concorrenti dopo l' uscita di Beatrice Luzzi

Leggi Anche 'Grande Fratello 2023', le puntate in pillole Leggi Anche Grande Fratello, Massimiliano Varrese compie gli anni e fa i conti con la ex Il ... (247.libero)

Caos aldopo l'uscita di Beatrice Luzzi . La poca empatia dimostrata da alcuni concorrenti dopo il grave lutto che ha colpito l'attrice ha fatto arrabbiare tutti, Alfonso Signorini compreso . ...L'ex tronista veneto ex gieffino della settima edizione delVip , Daniele Dal Moro era stato annunciato come conduttore di una serata dedicata alla memoria di Chiara Ugolini , la ragazza uccisa nel 2021 a Calmasino di Bardolino dal vicino di ...La puntata del reality show dell'8 gennaio si preannuncia infuocata: si parla di provvedimenti per alcuni gieffini ...Come risaputo, qualche giorno fa Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello a causa della morte di suo padre. La reazione che diversi gieffini hanno avuto dopo l’uscita dell'attrice ha ...