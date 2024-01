Grande Fratello | giorno 118 | commenti al live

L’appuntamento in prima serata con il Grande Fratello torna lunedì 8 gennaio 2024. La nuova puntata del papà di tutti i reality show non prevede ... (anticipazionitv)

Chi si è collegato in questi giorni su Mediaset Extra ha assistito ad uno spettacolo che ha dell’assurdo, tra gieffini che subito dopo l’uscita di ... (biccy)

Beatrice Luzzi : le foto di lei in un bar dopo il Grande Fratello fanno il giro del web

Lo scorso mercoledì Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello in seguito alla morte del padre e in questi giorni si sono tenuti in ... (biccy)