“Grande Fratello” | arriva la decisione choc per cinque concorrenti

Non bastava la presunta poca empatia mostrata con Beatrice Luzzi. Ora Garibaldi finisce in un altro polverone ed il pubblico del Grande Fratello ... (caffeinamagazine)

Ma dall'estate 2017 il "" della polizia li ha monitorati fino al gennaio dell'anno successivo, quando a carico degli 11 indagati c'erano abbastanza indizi per far scattare la misura ...Ciro Petrone è stato uno dei concorrenti più apprezzati dell'attuale edizione del. Intervistato da Novella 2000, l'attore ed ex concorrente ha svelato i motivi che l'hanno spinto ad abbandonare la Casa di Cinecittà e rivelato il suo pensiero su Massimiliano Varrese ,...Amadeus svela cosa ne pensa del caso Chiara Ferragni: “Lascia tutti con l’amaro in bocca perché…”. Nelle scorse ore il conduttore ...Circa due mesi fa, Nicole Conte ha fatto delle rivelazioni molto forti sulla sua ex Letizia Petris . La ragazza ha detto di aver ricevuto degli schiaffi dalla concorrente del Grande Fratello ...