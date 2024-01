Golden Globes 2024 | come sono cambiati dopo gli scandali

(Di domenica 7 gennaio 2024) Isi rifanno il lookgliche hanno tormentato la storia recente della manifestazione, tutti pronti per la cerimonia che si terrà tra poche ore a Los Angeles. La stagione dei premi entra nel vivo con la cerimonia di consegna dei. I premi assegnati un tempo dalla stampa estera residente a Los Angeles (HFPA) fanno ritorno e provano a rifarsi il lookche il luccichio delle statuette era stato offuscato dae polemiche. La cerimonia di consegna deiGlobe si terrà stanotte a partire dalle due (ora italiana) presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. La diretta live sarà disponibile sulla CBS e in streaming su Paramount+. Cresce ...

Saranno consegnati questa notte (sarà il tardo pomeriggio a Los Angeles), i Golden Globes, i premi assegnati ogni anno a partire dal 1944 dalla stampa estera accreditata a Hollywood ai migliori film, alle migliori serie tv, ai loro protagonisti e realizzatori. La stagione dei premi entra nel vivo con la cerimonia di consegna dei Golden Globes 2024. I premi assegnati un tempo dalla stampa estera residente a Los Angeles (HFPA) fanno ritorno e provano a rifarsi il look dopo che il luccichio delle statuette era stato offuscato da scandali e polemiche. I Golden Globes 2024 si rifanno il look dopo gli scandali che hanno tormentato la storia recente della manifestazione, tutti pronti per la cerimonia che si terrà tra poche ore a Los Angeles. In attesa di scoprire i vincitori dei Golden Globes 2024, ecco l'elenco di tutti i titoli già disponibili su Sky e in streaming.