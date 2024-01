Golden Globe 2024 | dove e quando vederli

Leggi su movieplayer

(Di domenica 7 gennaio 2024) Eccosi potrà vedere la cerimonia di premiazione eandrà in onda. Ormai ci siamo: questa notte si celebrerà la cerimonia di premiazione dei. Eccopoter vedere la cerimonia e l'orario in cui andrà in onda. La cerimonia di premiazione della 81ª edizione dei, che si svolgerà il 7 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, sarà trasmessa - negli Stati Uniti - in diretta sulla CBS e in streaming su Paramount+. La premiazione prenderà il via a partire dalle 2, ora italiana, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio, mentre prima andrà in scena il red carpet. Per chi non fosse abbonato …