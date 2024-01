Golden Globe 2024 | diretta notturna | da Oppenheimer e Barbie a The Crown | tutte le nomination

Leggi su biccy

(Di domenica 7 gennaio 2024) Questa notte (alle ore 2:00 di mattina di lunedì 8 gennaio) si terranno le premiazioni deiche eleggeranno i film e le serie migliori viste nel corso del 2023. Da(una sfida così non la rivedremo più, purtroppo) passando per la morte di Lady Diana in Thefino ad arrivare a Jeremy Allen White nominato per The Bear, sperando che si presenti sul palco con solo le sue Calvin Klein. La serata sarà condotta da Jo Koy e sarà in streaming su Paramount+. Chi è Jeremy Allen White e perché tutti amano le sue foto per Calvin Klein https://t.co/6TKou0wTPg — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 5,, LEPER I FILMper ...