Gli USA rivendicano unilateralmente zone enormi di fondale marino e accrescono ancora la tensione internazionale

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il Dipartimento di Stato americano ha avanzato ufficialmente le sue pretese su un enorme zona dimarittimo, ricca di minerali e di grande importanza strategica. L’amministrazione Biden si giustifica dicendo che si tratta di finalità che riguardano soprattutto la geografia, non le risorse. Con facile battuta si potrebbe dire allora che Washington sta raschiando il fondo: non quello del barile, ma ilartico. Il comunicato del Dipartimento di Stato Poco prima di Natale, il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato le nuove coordinate che determineranno i limiti esterni della cosiddetta “piattaforma continentale estesa” (ECS o Extendend Continental Shelf) degli USA. Si tratta dell’area che si situa al di là delle 200 miglia nautiche dalla costa, entro le quali si trova la piattaforma continentale “ordinaria”. Nel comunicato ufficiale ...

Il tycoon affonta temi di stretta attualità come la guerra in Ucraina. 'Io avrei assolutamente fermato Putin' ha detto in Iowa, accusando il suo ... (247.libero)

Inzaghi (all.) 6,5 Vittoria e titolo d'inverno, dentro una gara con tate ombre, soprattutto nella fase difensiva. Azzecca l'ingresso di Frattesi non ... (247.libero)

Presto gli Stati Uniti non saranno più in grado di fornire armi al l'Ucraina , in particolare di mantenere la fornitura del sistema di difesa aerea ... (iltempo)

In Siria e in Iraq, dal 7 ottobre sono aumentati ancheattacchi alle basi militari statunitensi,... E il segretario di Stato, Antony Blinken, oggi è atteso in Giordania nell'ambito della sua ...Questo perche', sempre secondo Pechino, 'le vendite di armi statunitensi alla regione cinese di Taiwan danneggiano gravemente la sovranita' einteressi di sicurezza della Cina'. Pechino ha ...Il Napoli è nelle mani di Kvara. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri dovranno contare sul suo talento e sulla voglia di tornare finalmente al goal per ...Torna Domenica IN oggi 7 gennaio 2024 con una nuova puntata del programma di Mara Venier: ecco tutti gli ospiti, dal talk su Sanremo alle nuove fiction di rai 1 ...