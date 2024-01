Gli USA rivendicano unilateralmente zone enormi di fondale marino e accrescono ancora la tensione internazionale

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il Dipartimento di Stato americano ha avanzato ufficialmente le sue pretese su un enorme zona dimarittimo, ricca di minerali e di grande importanza strategica. L’amministrazione Biden si giustifica dicendo che si tratta di finalità che riguardano soprattutto la geografia, non le risorse. Con facile battuta si potrebbe dire allora che Washington sta raschiando il fondo: non quello del barile, ma ilartico. Il comunicato del Dipartimento di Stato Poco prima di Natale, il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato le nuove coordinate che determineranno i limiti esterni della cosiddetta “piattaforma continentale estesa” (ECS o Extendend Continental Shelf) degli USA. Si tratta dell’area che si situa al di là delle 200 miglia nautiche dalla costa, entro le quali si trova la piattaforma continentale “ordinaria”. Nel comunicato ufficiale ...

Si intensifica il fronte dello s contro nel Mar Rosso. “Lo Yemen si trasformerà in un Cimitero per gli americani, siamo pronti a entrare in una ... (iltempo)

Non è ancora un teatro di guerra, ma il Mar Rosso ne assume sempre di più le sembianze. Gli Houthi , in nome della loro crociata per i palestinesi di ... (ilmessaggero)

