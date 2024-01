Gli USA rivendicano unilateralmente zone enormi di fondale marino e accrescono ancora la tensione internazionale

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il Dipartimento di Stato americano ha avanzato ufficialmente le sue pretese su un enorme zona dimarittimo, ricca di minerali e di grande importanza strategica. L’amministrazione Biden si giustifica dicendo che si tratta di finalità che riguardano soprattutto la geografia, non le risorse. Con facile battuta si potrebbe dire allora che Washington sta raschiando il fondo: non quello del barile, ma ilartico. Il comunicato del Dipartimento di Stato Poco prima di Natale, il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato le nuove coordinate che determineranno i limiti esterni della cosiddetta “piattaforma continentale estesa” (ECS o Extendend Continental Shelf) degli USA. Si tratta dell’area che si situa al di là delle 200 miglia nautiche dalla costa, entro le quali si trova la piattaforma continentale “ordinaria”. Nel comunicato ufficiale ...

De Laurentiis : servono i fatti , non basta scusarsi. Cajuste non è migliore di Folorunsho Non si può commentare qualcosa che non esiste. Il Napoli ... (ilnapolista)

... a tre mesi esatti dall'attacco di Hamasaerei sono sfrecciati la notte scorsa tra Khan Younis ... "Una tragedia inimmaginabile", l'ha definita da Doha il segretario di StatoAntony Blinken ...Evitascontri e le complicazioni, non è proprio giornata. Sull'ambito lavorativo dovrai ... Johnson dichiara una Guerra alla povertà negli1973 - Scandalo Watergate: Inizia il processo di sette ...Alcune compagnie aeree che non utilizzano il MAX 9 a piena capacità, sostituiscono la porta di emergenza con questo “tappo” per risparmiare peso ed ottimizzare la disposizione dei sedili della cabina, ...Una media costante che varia fra il 60 e il 70% degli americani ripete da mesi che non vorrebbe che a sfidarsi per la presidenza a novembre siano di nuovo Donald Trump e Joe Biden, come nel 2020. Ma..