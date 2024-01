Gli USA rivendicano unilateralmente zone enormi di fondale marino e accrescono ancora la tensione internazionale

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il Dipartimento di Stato americano ha avanzato ufficialmente le sue pretese su un enorme zona dimarittimo, ricca di minerali e di grande importanza strategica. L’amministrazione Biden si giustifica dicendo che si tratta di finalità che riguardano soprattutto la geografia, non le risorse. Con facile battuta si potrebbe dire allora che Washington sta raschiando il fondo: non quello del barile, ma ilartico. Il comunicato del Dipartimento di Stato Poco prima di Natale, il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato le nuove coordinate che determineranno i limiti esterni della cosiddetta “piattaforma continentale estesa” (ECS o Extendend Continental Shelf) degli USA. Si tratta dell’area che si situa al di là delle 200 miglia nautiche dalla costa, entro le quali si trova la piattaforma continentale “ordinaria”. Nel comunicato ufficiale ...

L’ESPOSIZIONE. È un successo Fireflies on the Water, una delle Infinity Mirror Room più iconiche di Yayoi Kusama , proveniente dalla collezione del ... (ecodibergamo)

Dall'Iraq al Libano, passando per il Mar Rosso. Le ramificazioni del conflitto fra Israele e Gaza continuano a espandersi in tutto il Medioriente. I ... (iltempo)

Blinken ha assicurato chesono "determinati a mantenere il nostro sostegno e stiamo lavorando a stretto contatto con il Congresso", dove tuttaviarepubblicani e democratici non riescono ancora ......consenso' sulla necessità di agire 'in modo rapido e pragmatico' per garantire la navigazione nel Mar Rosso e contrastareHouthi, creando una missione Ue. 16 gen 15:53 Media: "Nuovi attacchi...Secondo è arrivato Ron DeSantis Caucus in Iowa, ha vinto Donald Trump dopo una sfida serrata con Nikki Haley. Secondo è arrivato Ron DeSantis.Attività post-mercato: Interactive Brokers, Impinj, Digital World Acquisition, tra gli altri.