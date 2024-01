Gli Usa inguaiano l' Ucraina | addio all' arma decisiva per la resistenza

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 gennaio 2024) Presto gli Stati Uniti non saranno più in grado di fornire armi all', in particolare di mantenere la fornitura del sistema di difesa aerea Patriot che possono costare dai 2 ai 4 milioni di dollari ciascuno. La rivelazione è del New York Times, che cita funzionari della Casa Bianca e del Pentagono. I Patriot sono progettati per contrastare i missili balistici e, dal momento in cui la prima batteria Patriot è entrata nello spazio di combattimento in, hanno rimodellato la battaglia per i cieli riuscendo a respingere gli attacchi aerei della Russia. Altrettanto importante è il ruolo svolto dai Patriot nella difesa dai sofisticati bombardamenti a saturazione, scrive il New York Times. Questi assalti utilizzano una combinazione di piattaforme di lancio terrestri, marittime e aeree per inviare missili e droni verso ...