Giuseppe Garibaldi discute con Stefano Miele e dà la colpa a Beatrice Luzzi che non è in casa da giorni – VIDEO

Quelli appena trascorsi non sono stati giorni semplici da affrontare per Giuseppe Garibaldi all’interno della Casa del GF, in più circostanze il ... (anticipazionitv)

Giuseppe Garibaldi , scatta la gelosia in Casa? Il gieffino pare non accetterebbe un possibile flirt tra Anita e Federico Giuseppe Garibaldi ed ... (361magazine)

Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione della pavimentazione in pietra lavica lungo Vialea Cava de' Tirreni. Come mostrano le foto di Antonio Capuano , il cantiere è stato ormai chiuso e la strada è stata totalmente riaperta al traffico veicolare. ...Stando alle indiscrezioni trapelate su TikTok dall'opinionista Bazzani, cinque concorrenti ossia Rosy, Anita,, Massimiliano Varrese e Letizia Petris saranno convocati in studio e ...Nella Casa del Grande Fratello è scoppiato l’ennesimo caos. Tutto è cominciato quando Giuseppe Garibaldi ha definito Massimiliano Varrese un grande uomo. Stefano Miele ha rimproverato il bidello dicen ...Secondo recenti indiscrezioni, domani potrebbero arrivare seri provvedimenti per alcuni concorrenti. Il motivo La loro reazione all'uscita di Beatrice Luzzi.