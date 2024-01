Giunta al termine la fase del contest degli inediti di Amici 23 su Radio Zeta

Leggi su lopinionista

(Di domenica 7 gennaio 2024) MILANO – È . Durante l’ultima puntata di, Federica Gentile, direttrice di, ha annunciato chi entrerà ufficialmente nella playlist dellapiù ascoltata dai giovani. LE DICHIARAZIONI DI FEDERICA GENTILE “Siete stati numerosissimi nel corso delle vacanze di Natale su RTL 102.5 Play. Avete scelto Holden, che da oggi alle 17:00 sarà in rotazione su. Ma ho un’altra notizia da dare: Petit con la sua Guagliò è New Hit su RTL 102.5 ed è in rotazione anche su”, dice Federica Gentile. PETIT SI EMOZIONA ASCOLTANDO IL SUO BRANO SU RTL 102.5 Petit si è emozionato in diretta grazie a una sorpresa nella casetta. Tutto è stato commentato in studio da Federica Gentile. Nei giorni scorsi è arrivata una sorpresa per il ...