Giulia Salemi inviata a sorpresa a Sanremo

Ex modella e oramai una delle influencer di riferimento per molti italiani, diciamo quasi due milioni, come i follower chepuà vantare su Instagram. Fra le sue molteplici attività, che la rendono un punto di riferimento in quanto a eclettismo fra le sue colleghe, presto potrà vantare anche il ruolo di ...avrà un ruolo speciale a Sanremo 2024 . L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip continua la sua carriera nel mondo della conduzione e vola nella città dei fiori al fianco ...Un'influencer nel tempio della musica. A sorpresa Giulia Salemi sarà impegnata il prossimo febbraio come inviata per il Festival di Sanremo. Cosa farà ve lo sveliamo.Tra un mese si celebrerà il Sanremo 2024 e anche Giulia Salemi sarà lì. L'ex gieffina sarà a stretto contatto con i concorrenti: ecco come.