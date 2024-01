Giucas Casella | «Sono un bonazzo Attiro anche gli uomini | per me è un complimento»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il Corriere della Sera propone oggi un'intervista ain cui ha parlato di tutta la sua carriera, di come è cominciata e dei tanti vip che ha ipnotizzato A sei anni cadde in un pozzo «Gridai per chiamare aiuto. Intorno non c'era nessuno. Mia madre, sordomuta, stava raccogliendo i frutti da un albero di gelso. Non poteva sentirmi ma in qualche modo avvertì che ero in pericolo e corse a salvarmi. Credi sia stata telepatia, altrimenti non si spiega. Dopo di che cominciarono a succedermi cose strane» Strane come? «Su un sentiero incornai una vipera. la fissai terrorizzato. Ma lei restò immobile, come pietrificata. E poi con i compagni di scuola: parlando li mandavo in catalessi. Se si facevano male li toccavo dicendo "ora non sentirai più nulla". E gli passava il dolore. I loro genitori si spaventarono, non volevano che giocassero con me,