Giornata del Tricolore | Frassinetti | “Insegnare a scuola l’amore per la nostra bandiera” Meloni | “Custode nostre radici”

Terminata la seconda giornata per i raggruppamenti A e B agli Europei di Pallanuoto maschile. Turno favorevole per l’Italia che ha distrutto la ... (oasport)

L'ultimo episodio controverso che soprattutto nelle ultime giornate - in particolare dalla trasferta3 dicembre Napoli alla 14ª- hanno sorriso ai nerazzurri. Rocchi, la difesa dopo Juve ......custode nostre radici "NellaNazionale della Bandiera celebriamo il nostro Tricolore, che da 227 anni ci accompagna". Così scrive la premier Meloni in occasione dell' anniversario...Ariete: i single sono molto più innovativi del passato. Questo è il momento ideale per iniziare ... Toro: chi fa parte di una coppia può vivere serenamente l'intera giornata. I cuori solitari sono ...Ultima giornata del girone di andata della regular season del campionato 2023/24 per la Bertram Derthona, che ospita la Givova Scafati nella gara in programma stasera, domenica 7 gennaio, alle ore 16 ...