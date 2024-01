Giaccherini | «Se alla 34ª o alla 35ª quello di Frattesi gol scudetto!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 gennaio 2024)ha commentato il gol vittoria di Davidein Inter-Verona. Rete pesantissima, che ha regalato i tre punti ai nerazzurri. VITTORIA PESANTE ? Emanuelea TBD su Dazn commenta la vittoria dell’Inter col Verona. Le sue parole: «Se questo gol fosse statotrentatreesima o trentaquattresima si sarebbe parlato di gol scudetto. Ma la vittoria di oggi in un’Inter non brillante ti può dare tanto. Ci può stare però avere un down fisico tra gennaio e febbraioª. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati