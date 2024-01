GF | sparata sui gay di Giuseppe Garibaldi crea lite | cos' è successo

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 7 gennaio 2024) Una nuova serata di tensioni si è scatenata nella Casa del Grande Fratello a causa di una frase sui gay pronunciata da. Mentre parlava con Stefano Miele, il bidello ha sostenuto di avere molti amici omosessuali, accendendo la reazione indignata dell'ex amico di Tommaso Zorzi. Quest'ultimo ha contestato il modo in cui la frase è stata formulata, sottolineando che non c'è bisogno di specificare l'orientamento sessuale degli amici, poiché essere gay non implica alcuna caratteristica diversa. La discussione è proseguita concercando di difendersi, affermando di aver usato l'esempio per dimostrare che non ha problemi con nessuno: L'ho detto per fare un esempio che non c'è nulla di male in quello che dico. Tu mi dicevi che io invece di usare la parola 'uomo' certe volte dovrei dire 'persona' e così volevo dirti ...